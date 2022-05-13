Порядка 40 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки, 12 мая, в Псковской области зафиксировали 38 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

15 местных жителей заболели коронавирусом в Пскове (всего 34 тыс. 762), пять – в Красногородском районе (всего 1 тыс. 5), по четыре – в Великих Луках (всего 16 тыс. 836) и в Великолукском районе (всего 2 тыс. 649). В Островском (всего 5 тыс. 246), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 468) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 358) районах зафиксировали по два подтвержденных случая. По одному человеку добавились в общую ковидстатистику в Опочецком (всего 3 тыс. 373), Дедовичском (всего 2 тыс. 842), Пыталовском (всего 1 тыс. 459) и Новоржевском (всего 1 тыс. 159) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 110 тыс. 36 человек, выздоровели – 107 тыс. 752, в том числе 43 – за прошедший день. Скончались от COVID-19 1 тыс. 833 жителя региона.