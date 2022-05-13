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Культура

Пруд в Горайском парке Островского района перед расчисткой был обследован МЧС

13 мая 2022 года, 14:48

Пруд в Горайском парке Островского района перед расчисткой был обследован МЧС, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на инициатора проекта по восстановлению старинного парка, замдиректора Горайского отделения Крюковской школы Марину Ляшкевич.

Марина Ляшкевич напомнила, что пруд в парке выкопали еще в 60-х годах XIX века. «В последние годы пруд был сильно загрязнен и завален старыми деревьями. Когда шесть назад мы решили его расчистить, пришлось даже обратиться в МЧС. Старожилы предполагали, что в воде могли остаться снаряды времен войны, которые немцы бросали туда при отступлении», - рассказала она.

Однако проработавшие там целый день сотрудники ведомства ничего в водоеме не нашли. Правда, впоследствии волонтерам еще раз пришлось обращаться к помощи спасателей. «В 1985 году начали строить одноэтажную школу на месте старой деревянной, и под фундаментом были обнаружены колонка и несколько водопроводных желобов, по которым вода шла в дом, в конюшни усадьбы. Но в одном из них нашли немецкую авиабомбу», - рассказала Марина Ляшкевич.

Подробнее усадебный о работе по восстановлению парка Лореров-Розенов в деревне Гораи Островского района читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>

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