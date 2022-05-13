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Общество / Здоровье

Отделения Псковского Красного креста откроют во всех районах области

13 мая 2022 года, 13:46

Псковское отделение Российского Красного Креста планирует открыть отделения во всех районах области. Об этом сообщила и.о. председателя Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Валерия Мишакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. По ее словам, работы в этом направлении уже ведутся.

Псковскому отделению Российского Красного Креста уже 152 года, общероссийской организации 155 лет. Сейчас членами регионального отделения являются порядка 1 тыс. 300 жителей Псковской области, ещё около 300 человек — волонтёры.

«Любой желающий может придти и сказать, что хочет побыть волонтёром. Мы найдём дело. Например весной пожилым людям нужна помощь — убрать квартиры, помыть окна и так далее. Возраст волонтёра не имеет значение», – рассказал старший инструктор по первой помощи и тьютор по ЗОЖ Александр Гирилюк.

У Красного креста на данный момент пять активных проектов.

В настоящее время Псковский Красный Крест реализует пять активных проектов.

Один их них нацелен на обучение студентов и школьников азам первой помощи. Александр Гирилюк поделился, что сотрудники планируют обучить 5 тыс. студентов и школьников, 800 человек уже прошли обучение.

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