Отделения Псковского Красного креста откроют во всех районах области

Псковское отделение Российского Красного Креста планирует открыть отделения во всех районах области. Об этом сообщила и.о. председателя Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Валерия Мишакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. По ее словам, работы в этом направлении уже ведутся.

Псковскому отделению Российского Красного Креста уже 152 года, общероссийской организации 155 лет. Сейчас членами регионального отделения являются порядка 1 тыс. 300 жителей Псковской области, ещё около 300 человек — волонтёры.

«Любой желающий может придти и сказать, что хочет побыть волонтёром. Мы найдём дело. Например весной пожилым людям нужна помощь — убрать квартиры, помыть окна и так далее. Возраст волонтёра не имеет значение», – рассказал старший инструктор по первой помощи и тьютор по ЗОЖ Александр Гирилюк.

У Красного креста на данный момент пять активных проектов.

В настоящее время Псковский Красный Крест реализует пять активных проектов.

Один их них нацелен на обучение студентов и школьников азам первой помощи. Александр Гирилюк поделился, что сотрудники планируют обучить 5 тыс. студентов и школьников, 800 человек уже прошли обучение.