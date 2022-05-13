Против клещей в Пскове обработают 113 га зелёных зон

В Пскове определены территории, которые в этом году обработают против клещей. Из общая площадь составляет 113 га, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В перечне зелёных зон, где пройдут акарицидные обработки, значатся 52 пункта, среди которых скверы в микрорайонах Запсковье и Завеличье, парки в центре Пскова, в том числе Детский, Финский, культуры и отдыха имени А. С. Пушкина, Ботанический сад, набережные рек Великой и Псковы.

В настоящее время подрядчик для проведения обработок определён. Контракт с ним заключён на два года, а его сумма составляет около 1 млн 600 тысяч рублей. Работы начнутся как только позволит погода.

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