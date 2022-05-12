Андрей Царев: Консолидация общества ощущается во всех регионах

«Консолидация общества ощущается во всех регионах. Большинство людей поддерживает решения Президента РФ во внутренней и внешней политике России, отвергает русофобские настроения в ряде западных стран, ориентируется на традиционные для нашей культуры ценности», - заявил директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты РФ Андрей Царев.

Комментируя результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому в обществе сегодня наблюдается эмоциональный подъем, Андрей Царев отметил, что «важно, чтобы власть эффективно использовала это состояние в интересах развития страны». «У нас для этого имеется большой потенциал - не только природные ресурсы, но главное - люди. Важно создать условия для их безопасной жизни и эффективной работы, помогать жить в обществе тем, кто действительно нуждается в помощи - старикам, детям, инвалидам, вводить в культуру подрастающее поколение. Тогда мы можем ожидать ещё больше самоотдачи для процветания страны», - уверен эксперт.

«Но будет ошибкой отвергать все, что не наше, как это происходит сейчас в некоторых странах в отношении всего российского, - добавил член Общественной палаты РФ. - Наука и культура во все времена развивались благодаря интеграции и взаимодействию народов разных стран. Сегодня эти процессы затруднены, но наша сплоченность и вера в справедливость помогут убрать и эти препятствия».