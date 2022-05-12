Еще 38 жителей Псковской области заразились коронавирусом за неделю

За прошедшую неделю, 11 мая, в Псковской области коронавирусом заразились еще 38 местных жителей. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове, согласно опубликованной статистике, зафиксировали 18 подтвержденных случаев заболевания (всего 34 тыс. 747), в Гдовском районе – шесть (всего 1 тыс. 976). Пять человек заразились коронавирусом в Великих Луках (всего 16 тыс. 832), четыре – в Печорском районе (всего 2 тыс. 505). В Невельском районе в общую ковидстатистику добавились три местных жителя (всего 5 тыс. 1), в Дедовичском (всего 2 тыс. 841) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 856) районах – по одному.

Коронавирусом с начала пандемии заболели 109 тыс. 998 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 107 тыс. 709, в том числе 38 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 833 жителя региона.