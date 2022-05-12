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Культура

Выставки и собрания будут проводить в Пороховом погребе на территории Псковского Кремля

12 мая 2022 года, 09:47

В Пороховом погребе на территории Псковского Кремля планируется проводить выставки, собрания, а также осуществлять работу с молодежью. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» в своем Телеграм-канале. Здание принадлежит Псковской епархии.

Выставки и собрания будут проводить в Пороховом погребе на территории Псковского Кремля

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»

Реставрация в Пороховом погребе будет полностью завершена. Туда проведут инженерные коммуникации – электричество, отопление и канализацию. Помимо этого, помещения оснастят современной системой вентиляции.

Также сообщается, что, согласно проекту, интерьеры здания будут соответствовать времени создания погребов.

Впервые Пороховой погреб в Псковском Кремле упоминается в 1608 году. В течение XVII века его использовали по назначению: хранили в нем артиллерийские припасы.

Но 1701 году из-за начала Северной войной, по указу Петра I вдоль восточной кремлевской стены организовали земляное укрепление — куртину. В результате Пороховой погреб был засыпан землей, став частью сооружения.

В 1966 году археологи провели раскопки, а в 1972 году начались реставрационные работы, которые все еще продолжаются.

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