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Общество / Здоровье

На 35,1% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю

11 мая 2022 года, 19:40

За прошедшую неделю, с 2 по 8 мая, в Псковской области число заболевших коронавирусом снизилось на 35,1%. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В целом за прошедшую неделю в регионе зафиксировали 246 новых случаев заболевания коронавируса. Из них 20 человек переносят инфекцию в форме внебольничной пневмонии, а 226 – в форме ОРВИ. Случаев бессимптомного течения заболевания выявлено не было.

Среди 246 выявленных случаев наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе от 65 лет и старше – коронавирусом заразились 85 человек (34,6%), в группе 50-64 года – 59 человек (24%), в группе 30-49 лет – 57 человек (23,2%), в группе дети до 17 лет – 29 человек (11,8%), в группе 18-29 лет – 16 случаев (6,5%).

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области также подчеркнули, что в настоящее время заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в 11 муниципалитетах: в Порховском, Бежаницком, Пушкиногорском, Стругокрасненском, Себежском, Усвятском, Пустошкинском, Опочецком, Дедовичском, Локнянском и Великолукском районах.

В Пскове за неделю, с 2 по 8 мая, коронавирус выявили у 79 местных жителей.

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