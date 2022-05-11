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Общество / Здоровье

36 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки

11 мая 2022 года, 13:26

За минувшие сутки, 10 мая, коронавирусом в Псковской области заболело 36 человек. Столько же излечились от этой болезни. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

36 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки

Фото: Андрей Степанов

В Пскове (всего 34 тыс. 729) зафиксировано 29 новых случаев коронавируса. В Псковском (всего 8 тыс. 789) и Себежском (всего 2 тыс. 775) районах заболели по два местных жителя, в Дедовичском (всего 2 тыс. 840), Печорском (всего 2 тыс. 501) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 855) – по одному.

Всего с начала пандемии ковид подтвердился у 109 тыс. 960 жителей Псковской области. Выздоровел 107 тыс. 671 человек. Скончались 1 тыс. 833 человека, в том числе один – за минувшие сутки.

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