Еще 35 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 8 мая, в Псковской области коронавирусом заразились еще 35 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Бежаницком районе в общую ковидстатистику добавились 11 местных жителей (всего 1 тыс. 459), в Пскове – десять (всего 34 тыс. 684). Шесть подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Великих Луках (всего 16 тыс. 826), три – в Себежском районе (всего 2 тыс. 772).

В Опочецком районе коронавирусом заразились два человек (всего 3 тыс. 369). По одному новому случаю выявили в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 851), Куньинском (всего 978) и Усвятском (всего 718) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 109 тыс. 890 человек. Выписались из медицинских учреждений в связи с излечением 107 тыс. 597 жителей региона, из них 38 – за прошедший день. Умер от COVID-19 1 тыс. 831 пскович.