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Общество / Здоровье

Еще 34 жителя Псковской области заболели ковидом за минувшие сутки

8 мая 2022 года, 13:23

За минувши сутки, 7 мая, еще 34 человека заболели коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Так, в Великолукском (всего 2 тыс. 645) районе коронавирус подтвердился у шести человек, в Порховском (всего 3 тыс. 904) – у пяти. По четыре человека заболели в Великих Луках (всего 16 тыс. 820) и Островском (всего 5 тыс. 244) районе, по три – в Псковском (всего 8 тыс. 784) и Опочецком (всего 3 тыс. 367) районах. По два местных жителя заболели в Пустошкинском (всего 1 тыс. 355), Печорском (всего 2 тыс. 499) и Усвятском (всего 717) районах. В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 850), Невельском (всего 4 тыс. 998) районах и Пскове (всего 34 тыс. 674) зафиксировали по одному новому случаю.

За время пандемии коронавирус подтвердился у 109 тыс. 855 жителей Псковской области. За минувший день выздоровел 51 житель Псковской области (всего 107 тыс. 559). Скончались 1 тыс. 831 человек. 

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