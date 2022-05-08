Губернатор Псковской области: Русские – это все мы

«Русские – это все мы. От Владивостока до Бреста и Львова», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе еженедельного обращения «Своих не бросаем» 7 мая, говоря о русской идентичности.

Глава региона отметил, что это касается всех народов России.

«У каждого из нас есть своя малая родина, своё культурное наследие, свои семейные традиции и ценности. Да и у многих в роду есть представители различных народов, каждый из которых мы уважаем и ценим. Но все мы русские», – подчеркнул Михаил Ведерников, заявив, что так весь мир воспринимает жителей России, не делая различий.

Губернатор также заявил, что русофобская пропаганда уже давно пытается выдвигать тезис «русских не существует», приведя в пример «арийскую теорию» французского социолога Артюр де Гобино, ставшую впоследствии основой идеологии нацистского рейха. Михаил Ведерников также отметил, что украинские нацисты сейчас активно поддерживают его идеи.

Глава региона также отметил, что некоторые эмигранты в стремлении «отсечь себя от Родины», также прибегают к оскорблению бывших соотечественников.

«Русские – это все мы. От Владивостока до Бреста и Львова. Объединённые одним языком, родственными связями, единой историей, культурой и нашими общими победами», – заявил Михаил Ведерников, добавив, что часть экспертов даже расценивает специальную военную операцию как эпизод гражданской войны – между двумя частями одного народа.

По словам губернатора, единый народ уже не в первый раз за историю пытается разорвать коллективный запад. «Но я уверен, что на нашей общей земле будет мир. И этот мир будет русским. Где никто не спрашивает о чистоте крови, не выдвигает претензии в отношении родного языка, не пытается разделить народы на высшие и низшие», – подчеркнул он.

Несмотря на то, что в 2022 году на освобожденных территориях не будет традиционных парадов и шествия «Бессмертного полка», Михаил Ведерников уверен, что это реализуется в недалеком будущем.

«Потому что это наше общее наследие – русских, украинцев, дагестанцев, татар, мокши и всех других народов, которые вместе создавали великую культуру, изучали атом, запускали ракеты в космос, вписывали свои имена в историю мира», – подчеркнул Михаил Ведерников.