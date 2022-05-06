Администрация президента РФ предъявила новые требования к соцсетям губернаторов и мэров. Как сообщает ura.ru, основной упор теперь делается на две соцсети, выигравшие от блокировки Instagram (запрещен в РФ). Кроме того, в Россию скоро вернется мощный конкурент российских площадок - китайская сеть TikTok.

Как рассказал первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, прирост у «ВКонтакте» - более четырех миллионов ежедневной аудитории, а доля активных авторов увеличилась на 22%. Если в Instagram (запрещен в РФ) люди заходят, чтобы потреблять контент - фото видео, - то в ВК — в основном чтобы переписываться. Потребление контента на втором месте.

Telegram растет так же сильно. За март в российские телеграм-каналы суммарно добавились 40 миллионов новых подписчиков (впрочем, это не говорит, что все это — новые или уникальные пользователи). Общероссийскую аудиторию Telegram сложно оценивать, но она уже вторая по величине после Ирана.

Ограничения на российских пользователей наложил и TikTok (6 марта из-за «закона о фейках» соцсеть временно приостановила российским пользователям возможность загружать видео и проводить прямые эфиры). При этом полностью уходить из страны сервис не рискнул — очевидно, что он сейчас невероятно популярен. «Уверен, что TikTok вернется в страну после доработки своих алгоритмов под требования законодательства РФ, и после этого они начнут забирать в себя уходящую из Instagram (запрещен в РФ) аудиторию, которая хочет потреблять контент», - отметил эксперт.

«Сейчас ВК и Telegram — основные площадки по получению «освободившегося» трафика из заблокированных соцсетей. И поэтому мы рекомендуем органам власти в обязательном порядке их использовать для работы», - отметил Кирилл Истомин.

По его словам, практически все этому следуют: более 70 губернаторов открыли страницы в «телеге» и в ВК. Также органам власти в будущем придется работать с TikTok.

Успешность работы губернаторов, мэров в соцсетях будет оцениваться по качеству ведения пабликов и личных страниц, числу подписчиков и охвату публикаций, по скорости и качеству ответов на обращения граждан. Качественные информативные аккаунты — основа обратной связи.