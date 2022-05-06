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Общество / Здоровье

Еще 40 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки

6 мая 2022 года, 15:36

За минувшие сутки, 5 мая, в Псковской области коронавирусом заболели еще 40 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Всего за время пандемии ковид подтвердился у 109 тыс. 784 жителей области.

За прошедший день в Пскове (всего 34 тыс. 659) заразились десять человек. По пять местных жителей заболели в Великих Луках (всего 16 тыс. 809) и Дедовичском (всего 2 тыс. 839) районах, по четыре – в Себежском (всего 2 тыс. 763) и Опочецком (всего 3 тыс. 364) районах. В Пушкиногорском (всего 1 тыс. 466) районе коронавирус подтвердился у трех человек. В Палкинском (всего 1 тыс. 72) и Струго-Красненском (всего 1 тыс. 849) заболели по два человека, в Куньинском (всего 977), Локнянском (всего 1 тыс. 59), Невельском (всего 4 тыс. 997), Пустошкинском (всего 1 тыс. 351) и Великолукском (всего 2 тыс. 639) районах – по одному.

За все время от ковида выздоровело 107 тыс. 468 жителей Псковской области, в том числе 80 за минувший день. Скончались 1 тыс. 830, три – вчера.

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Комментарии

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Бабулечка
16:27 06.05.2022

В ХМАО сегодня 72 человека заболели ковидом и один человек умер от ковида. Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа составляет 1 млн 702 тысячи человек, то есть превышает в три раза численность населения Псковской област.При этом в Псковской области 40 человек, заболевших ковидом и ЕЩЁ трое умерших от ковида.

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