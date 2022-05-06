С 6 мая в Пскове стартует фестиваль военной песни «Мелодии победы»

Фестиваль военной песни «Мелодии победы», который посвящен празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Пскове с 6 по 8 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках фестиваля на территории парка Строителей в Пскове сольные исполнители и творческие коллективы исполнят известные и любимые песни, которые были написаны в военные и послевоенные годы, а также свои авторские композиции.

На фестивале «Мелодии победи» выступят: заслуженная артистка России Наталья Александрова, творческое объединение «Махаон» и псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды». Кроме того, в концерте примут участие и сольные исполнители. Среди них Анна Казимир, Василиса Паринкина, Станислав Рыжиков, Роман Суховский, Юрий Банников, Сергей Мануйлик, Нина Александрова, Роман Захаров, Екатерина и Иван Фёдоровы и другие.

Художественным руководителем фестиваля военной песни «Мелодии победы» выступает обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», лауреат премии администрации Псковской области Вячеслав Рахман.

Основная идея фестиваля – воспитание патриотизма, пропаганда русской духовности, а также развитие авторских песен и музыкально-инструментальных жанров. По словам организаторов, он проводится в рамках проекта «Летняя сцена», который создан Театрально-концертной дирекцией Псковской области.

Начало концертов, которые состоятся в парке Строителей 6, 7 и 8 мая, запланировано на 19.30. Вход на мероприятия свободный.

Фестиваль военной песни «Мелодии победы» реализуется Псковским областным центром народного творчества. Организаторы отметили, что открытые концерты с участием псковских творческих коллективов планируют ежегодно проводить в теплое время года по праздничным и выходным дня в вечернее время в парке Строителей.