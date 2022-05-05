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Экономика

На покупки жилья для детей-сирот в Псковской области выделили дополнительные средства

5 мая 2022 года, 19:25

7,2 млн рублей дополнительно выделили в Псковской области на покупку жилья для детей-сирот по решению губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В региональном комитете по финансам подчеркнули, что в текущем году, включая ранее принятые решения, увеличение финансирования на данные цели составит 47,4 млн рублей. Это значит, что в 2022 году на покупку жилья для детей-сирот, в том числе выдачу жилищных сертификатов, в общем направят 217,5 млн рублей.

На данный момент более 2 тыс. детей-сирот в Псковской области подлежат обеспечению жильем. Глава региона уже много раз отмечал особую актуальность данный темы для области. Михаил Ведерников также поручил главам муниципальных образований держать вопрос покупки жилья для детей-сирот на особом контроле.

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