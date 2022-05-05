Александр Голышев о монументе «Знамя Победы»: Этот памятник имеет особое значение

По его словам, это «единственный памятник в России и мире, посвященный величайшей святыни XX века, олицетворяющей величайшую Победу советского народа в самой кровопролитной войне мировой истории».

«Это дань нашей благодарной памяти и предостережение всем тем, кто на Украине пытается разжечь огонь третьей мировой войны, это наше уважение мужеству пожилой женщине, которая под Харьковом вышла к националистам с красным знаменем, это псковская повестка в исторической Победе над фашистской Германией и ее сателлитами», - пояснил Александр Голышев.

Монумент «Знамя Победы» открыт в поселке Идрица Себежского района в субботу, 30 апреля, в региональный день памяти — День Знамени Победы. В рамках торжественной церемонии у мемориала, который установлен в память о воинах 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, в 1945 году водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом, собрались руководство федеральной и региональной властей, делегация Республики Беларусь, представители правоохранительных структур, крупных промышленных предприятий, ветераны, юнармейцы и жители поселка.