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Общество / Здоровье

Порядка 40 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

5 мая 2022 года, 13:36

За минувшие сутки, 4 мая, в Псковской области подтвердились еще 38 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Порховском районе коронавирусом заразились 11 человек (всего 3 тыс. 899), в Бежаницком районе – пять (всего 1 тыс. 446), в Пскове – четыре (всего 34 тыс. 649). По три подтвержденных случая зафиксировали в Островском (всего 5 тыс. 238) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 847) районах.

В Невельском (всего 4 тыс. 996), Дедовичском (всего 2 тыс. 834), Пушкиногорском (всего 1 тыс. 463) и Локнянском (всего 1 тыс. 58) районах коронавирусом заболели по два человека. По одному местному жителю добавились в общую ковидстатистику в Великих Луках (всего 16 тыс. 804), Новосокольническом (всего 3 тыс. 132), Великолукском районе (всего 2 тыс. 638) и Новоржевском (всего 1 тыс. 158) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 109 тыс. 744 жителя региона, выздоровели – 107 тыс. 388 человек, в том числе 44 – за минувшие сутки. Умерли от COVID-19 1 тыс. 827 псковичей.

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