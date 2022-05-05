На стадионе «Машиностроитель» в Пскове началась церемония открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На стадионе «Машиностроитель» в Пскове началась церемония открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Она проводится с ограниченным количеством участников в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.
Представители команд выстроились на беговой дорожке стадиона. Их поприветствуют глава администрации Пскова Борис Елкин и главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев, после чего прозвучит гимн и будет поднят российский флаг. Завершится официальная часть выступлением воспитанников спортивного центра «Бригантина».
Затем основная часть участников отправиться к местам старта на набережную реки Великой, а семейные команды, которых в этом году всего три, останутся на стадионе. Для них старт будет дан в 14:30.
Первый забег школьных и студенческих команд начнётся в 15:30 от Покровской башни. Корпоративные команды стартуют от памятника Солдату Первой Мировой войны в 16:15. Финиш для всех - у знака «Россия начинается здесь», где будет работать комментатор — известный псковский спортсмен Александр Кузьмин.
Всего в этом году на старт выходят 114 команд, в составе которых 730 спортсменов.
Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - ровесница Великой Победы. Историю этого спортивного праздника читайте здесь >>>
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