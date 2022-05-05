На стадионе «Машиностроитель» в Пскове началась церемония открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Она проводится с ограниченным количеством участников в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

Представители команд выстроились на беговой дорожке стадиона. Их поприветствуют глава администрации Пскова Борис Елкин и главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев, после чего прозвучит гимн и будет поднят российский флаг. Завершится официальная часть выступлением воспитанников спортивного центра «Бригантина».

Затем основная часть участников отправиться к местам старта на набережную реки Великой, а семейные команды, которых в этом году всего три, останутся на стадионе. Для них старт будет дан в 14:30.