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Спорт / Соревнования

Началась церемония открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда»

5 мая 2022 года, 14:08

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове началась церемония открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Началась церемония открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда»

Она проводится с ограниченным количеством участников в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

Представители команд выстроились на беговой дорожке стадиона. Их поприветствуют глава администрации Пскова Борис Елкин и главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев, после чего прозвучит гимн и будет поднят российский флаг. Завершится официальная часть выступлением воспитанников спортивного центра «Бригантина».

Затем основная часть участников отправиться к местам старта на набережную реки Великой, а семейные команды, которых в этом году всего три, останутся на стадионе. Для них старт будет дан в 14:30.

Началась церемония открытия эстафеты на призы газеты «Псковская правда»

Первый забег школьных и студенческих команд начнётся в 15:30 от Покровской башни. Корпоративные команды стартуют от памятника Солдату Первой Мировой войны в 16:15. Финиш для всех - у знака «Россия начинается здесь», где будет работать комментатор — известный псковский спортсмен Александр Кузьмин.

Всего в этом году на старт выходят 114 команд, в составе которых 730 спортсменов.

Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - ровесница Великой Победы. Историю этого спортивного праздника читайте здесь >>>  

Хештег мероприятия #эстафета2022  

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