114 команд примут участие в эстафете «Псковской правды»

730 человек в составе 114 команд примут участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда». Спортивное мероприятие состоится в Пскове 5 мая.

В маршруте №1 примут участие 210 человек в составе 30 смешанных команд от общеобразовательных школ, лицеев и высших учебных заведений Пскова, а также других городов и муниципалитетов Псковской области.

28 команд юношей и девушек от учреждений среднего профессионального образования Пскова в количестве 196 человек побегут маршрут №2. В мужском забеге примут участие 133 человека в составе 19 команд, в женском забеге – 63 человека в составе 9 команд.

175 шестиклассников городских образовательных учреждений в составе 25 смешанных команд выйдут на маршрут №3. 28 смешанных команд в количестве 140 человек от учреждений, предприятий, силовых структур и организаций примут участие в маршруте №4 – корпоративном забеге.

В семейных забегах будут участвовать три команды в составе 9 человек: мамы, папы и ребёнка 2011 года рождения или моложе.