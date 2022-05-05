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Спорт / Соревнования

114 команд примут участие в эстафете «Псковской правды»

5 мая 2022 года, 12:00

730 человек в составе 114 команд примут участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда». Спортивное мероприятие состоится в Пскове 5 мая.

114 команд примут участие в эстафете «Псковской правды»

Фото Александра Сидоренко

В маршруте №1 примут участие 210 человек в составе 30 смешанных команд от общеобразовательных школ, лицеев и высших учебных заведений Пскова, а также других городов и муниципалитетов Псковской области.

28 команд юношей и девушек от учреждений среднего профессионального образования Пскова в количестве 196 человек побегут маршрут №2. В мужском забеге примут участие 133 человека в составе 19 команд, в женском забеге – 63 человека в составе 9 команд.

175 шестиклассников городских образовательных учреждений в составе 25 смешанных команд выйдут на маршрут №3. 28 смешанных команд в количестве 140 человек от учреждений, предприятий, силовых структур и организаций примут участие в маршруте №4 – корпоративном забеге.

В семейных забегах будут участвовать три команды в составе 9 человек: мамы, папы и ребёнка 2011 года рождения или моложе.

114 команд примут участие в эстафете «Псковской правды»

Эстафета «Псковской правды» начнется стартом семейных команд в 14.30. В 15.30 запланирован старт лицеистов, студентов и школьников, которые выступают в смешанных командах (мужчины + женщины). Мужские команды высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального побегут в 15.40, женские студенческие команды – в 15.50. Эстафета для шестиклассников начнется в 16.00. Забег корпоративных сборных запланирован на 16.15.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоится в Пскове 5 мая. Открытие спортивных соревнований и награждение победителей пройдет на стадионе «Машиностроитель».

Официальный хештег мероприятия – #эстафета2022.

114 команд примут участие в эстафете «Псковской правды»
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