Два новых ФАПа планируют построить в Псковском районе в текущем году

В Псковском районе в текущем году планируют построить два новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения строительство двух новых ФАПов запланировано в деревнях Черёха и Торошино. Кроме того, в текущем году будет завершено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Соловьях и Неёлово.

ФАПы оснастят в соответствии с современными стандартами. В частности, в них будет все для удобства как пациентов, так и медицинского персонала.

В профильном комитете региона также напомнили, что в программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области рассчитана на пять лет – до 2025 года включительно.