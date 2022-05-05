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Общество / Здоровье

Два новых ФАПа планируют построить в Псковском районе в текущем году

5 мая 2022 года, 11:10

В Псковском районе в текущем году планируют построить два новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Два новых ФАПа планируют построить в Псковском районе в текущем году

Фото комитета по здравоохранению Псковской области

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения строительство двух новых ФАПов запланировано в деревнях Черёха и Торошино. Кроме того, в текущем году будет завершено строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Соловьях и Неёлово. 

ФАПы оснастят в соответствии с современными стандартами. В частности, в них будет все для удобства как пациентов, так и медицинского персонала.

В профильном комитете региона также напомнили, что в программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области рассчитана на пять лет – до 2025 года включительно.

Два новых ФАПа планируют построить в Псковском районе в текущем году

Фото комитета по здравоохранению Псковской области

Кроме того, они отметили, что в прошедшем году в Псковской межрайонной больнице заменили двери и окна в стационарных отделениях медицинского учреждения и провели капитальный ремонт помещений пищеблока стационарного отделения в посёлке Палкино и стационара в Пскове.

Также была изготовлена проектно-сметная документация на реконструкции и полного капитального ремонта помещений гинекологии и неврологии.

«В прошлом году в лечебное учреждение было приобретено медицинское оборудование, среди которого аппарат УЗИ, передвижная рентгеновская система, электрохирургический аппарат, операционный стол, рабочие места для лор-врача и врача-офтальмолога, а также 4 новых автомобиля», – отметили в комитете по здравоохранению Псковской области.

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