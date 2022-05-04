Меморандум о сотрудничестве подписали Псковская область и китайская провинции Шаньдун

Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор Фонда инвестразвития Псковской области Наталья Плявинская и председатель Международной торговой палаты провинции Шаньдун господин Юй Фэнгуй. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Целями документа является содействие развитию торговли, инвестиционной деятельности и двусторонний обмен опытом.

По итогам онлайн-конференции по сотрудничеству с провинцией Шаньдун российская и китайская стороны подписали значимые документы о взаимодействии.

Помимо этого меморандумы о сотрудничестве подписали Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» и АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», а также «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» и Музей Конфуция в городе Цзинин.

Данная онлайн-конференция стала третьим мероприятием, которое проводилось с коллегами из китайской провинции Шаньдун. Оно было направлено на налаживание партнерских отношений в сфере экономики, культуры, торговли, образования и туризма.