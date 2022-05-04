Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Меморандум о сотрудничестве подписали Псковская область и китайская провинции Шаньдун

4 мая 2022 года, 15:47

Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор Фонда инвестразвития Псковской области Наталья Плявинская и председатель Международной торговой палаты провинции Шаньдун господин Юй Фэнгуй. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Меморандум о сотрудничестве подписали Псковская область и китайская провинции Шаньдун

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Целями документа является содействие развитию торговли, инвестиционной деятельности и двусторонний обмен опытом.

По итогам онлайн-конференции по сотрудничеству с провинцией Шаньдун российская и китайская стороны подписали значимые документы о взаимодействии.

Помимо этого меморандумы о сотрудничестве подписали Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» и АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», а также «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» и Музей Конфуция в городе Цзинин.

Данная онлайн-конференция стала третьим мероприятием, которое проводилось с коллегами из китайской провинции Шаньдун. Оно было направлено на налаживание партнерских отношений в сфере экономики, культуры, торговли, образования и туризма.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован график отключения горячей воды летом 2022 года в Пскове
Парад войск Псковского гарнизона традиционно пройдет 9 мая
До 17 градусов тепла обещают синоптики в день эстафеты «Псковской правды»
Пушкиногорский «Зооград» ждет очередная проверка после майских праздников
Принять участие в премии #МЫВМЕСТЕ могут НКО, бизнес и волонтеры Псковской области
27 медальонов погибших красноармейцев обнаружили поисковики в Невельском районе
Почти 70 млн рублей выделят Псковской области на закупку нового реабилитационного оборудования
Еще 29 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
150 псковских ветеранов смогут отдохнуть в Белоруссии

Комментарии

Авторизация
No comments
Потребность есть

Экономика
30 апреля 19:30

Потребность есть

Производители продуктов питания нуждаются в инвестициях, партнерах и торговых площадках
Как сыр в масле

Экономика
23 апреля 10:27

Как сыр в масле

Директор «Греческой сыроварни Тремпелис»: Мы не только не уезжаем, мы расширяемся
Внеклассное занятие

Экономика / Туризм
20 апреля 21:00

Внеклассное занятие

Школьные экскурсии продолжают оставаться одним из самых востребованных турпродуктов в Псковской области