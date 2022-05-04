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Общество / Здоровье

Почти 70 млн рублей выделят Псковской области на закупку нового реабилитационного оборудования

4 мая 2022 года, 13:11

На закупку нового современного реабилитационного оборудования для оснащения медицинских учреждений Псковской области выделят порядка 67,5 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующий документ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Средства будут выделены российским субъектам в рамках работы по повышению доступности медицинской реабилитации для пациентов после перенесенных операций, заболеваний и травм, а также для инвалидов.

«Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причем бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего на модернизацию реабилитационного звена медицинских учреждений в субъекты РФ направят свыше 8,8 млрд рублей. Выделенные средства направят на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 региональных клиниках.

В общей сложности за три года в стране планируют оснастить и переоснастить порядка 130 дневных стационаров, а также более 1 тыс. 350 отделений медицинской реабилитации. Работу проведут в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», который включен в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

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