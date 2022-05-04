Почти 70 млн рублей выделят Псковской области на закупку нового реабилитационного оборудования

На закупку нового современного реабилитационного оборудования для оснащения медицинских учреждений Псковской области выделят порядка 67,5 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующий документ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Средства будут выделены российским субъектам в рамках работы по повышению доступности медицинской реабилитации для пациентов после перенесенных операций, заболеваний и травм, а также для инвалидов.

«Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причем бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Всего на модернизацию реабилитационного звена медицинских учреждений в субъекты РФ направят свыше 8,8 млрд рублей. Выделенные средства направят на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 региональных клиниках.

В общей сложности за три года в стране планируют оснастить и переоснастить порядка 130 дневных стационаров, а также более 1 тыс. 350 отделений медицинской реабилитации. Работу проведут в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», который включен в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.