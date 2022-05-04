Еще 29 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 3 мая, в Псковской области коронавирусом заболели еще 29 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Согласно опубликованной статистике, в Пскове коронавирусом заболели 20 человек (всего 34 тыс. 645). Пять подтвержденных случаев заражения выявили в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 844). В Псковском районе COVID-19 зарегистрировали у четырех местных жителей (всего 8 тыс. 781).

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 109 тыс. 706 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 107 тыс. 344, в том числе 40 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 827 жителей региона, из них два – за прошедший день.