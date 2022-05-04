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Общество / Здоровье

Еще 29 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

4 мая 2022 года, 12:44

За минувшие сутки, 3 мая, в Псковской области коронавирусом заболели еще 29 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Согласно опубликованной статистике, в Пскове коронавирусом заболели 20 человек (всего 34 тыс. 645). Пять подтвержденных случаев заражения выявили в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 844). В Псковском районе COVID-19 зарегистрировали у четырех местных жителей (всего 8 тыс. 781).

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 109 тыс. 706 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 107 тыс. 344, в том числе 40 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 827 жителей региона, из них два – за прошедший день.

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Комментарии

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Бабулечка
14:53 04.05.2022

Чудо-статистика! Год-два назад в области заболевали ковидом по четыреста-двести человек , безымянных (для читалей <br/>в СМИ ) умерших было по два-три , не каждый день. Сейчас имеете тридцать , пятьдесят заболевших и один, три, четыре безымянных умирают , типа от ковида. Так и не научились лечить орви, или действительно, доплачивают медучреждению за умершего от кв-19, как об этом факте пояснили Д.М.Н., профессора Д.Иванов, В.Шафалинов ....

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