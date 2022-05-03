33 новых случая коронавируса при 47 выздоровевших зафиксировали в Псковской области за сутки

За минувшие сутки, 2 мая, в ковидстатистику Псковской области добавились 33 заболевших и 47 выздоровевших. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

16 человек заболели коронавирусом в Пскове (всего 34 тыс. 625), пять – в Псковском районе (всего 8 тыс. 777), четыре – в Бежаницком (всего 1 тыс. 441). Ещё три случая заражения выявили в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 839), два – в Себежском (всего 2 тыс. 759). По одному ковидбольному добавилось в Великих Луках (всего 16 тыс. 803), Печорском (всего 2 тыс. 497) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 461) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 109 тыс. 677 случаев заражения коронавирусом. Излечились от этого заболевания 107 тыс. 304 человека, умерли – 1 тыс. 825.