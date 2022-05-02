Почти 40 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки

За минувшие сутки, 1 мая, в Псковской области коронавирусом заболели 39 человек. Об сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 34 тыс. 609) коронавирусом заразились десять человек. По четыре местных жителя заболели в Дедовичском (всего 2 тыс. 832), Опочецком (всего 3 тыс. 360), Себежском (всего 2 тыс. 757) районах и Великих Луках (всего 16 тыс. 802), по три – в Псковском (всего 8 тыс. 772), Пустошкинском (всего 1 тыс. 350), Невельском (всего 4 тыс. 994). В Бежаницком (всего 1 тыс. 437), Куньинском (всего 976), Плюсском (всего 1 тыс. 722) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 460) районах заразились по одному человеку.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 109 тыс. 644 жителей региона. За минувший день выздоровело 27 человек (всего 107 тыс. 257). Скончались 1 тыс. 824, один из которых вчера.