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Экономика

Современная торговая площадка появится в Пскове

2 мая 2022 года, 15:16

Современная торговая площадка появится в Пскове. Она позволит на безвозмездной основе организовать торговлю предпринимателям и обычным гражданам, стало известно на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Опоры России Александром Калининым, где обсуждалась деятельность МСП в условиях санкций и необходимые меры поддержки. Об этом сообщил глава региона в своем Телеграм-канале.

Современная торговая площадка появится в Пскове

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

Александр Калинин перечислил предложения, с которыми предприниматели обращались в Центр «Мой бизнес». «Нашу площадку он высоко оценил и отметил, что подобные Центры должны открываться и в других городах», – заявил гуюернатор.

Президентом Опоры России также из положительного выделил опыт региона в части регламентирования размещения объектов нестационарной торговли. Глава региона рассказал, что наработки будут использованы при подготовке федерального законодательства.

Михаил Ведерников сообщил, что в данный момент готовится проект объединенных зон охраны Пскова, в результате которого появятся дополнительные возможности для размещения объектов бизнеса. 

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