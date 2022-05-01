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Спорт / Соревнования

Псковский экипаж сошел с дистанции ралли «Голубые озера-2022»

1 мая 2022 года, 12:51

Экипаж Павла Захарченко (Псков) и Бориса Баденщенкова (Великие Луки) сошел с дистанции ралли «Голубые озера-2022», которое проходит сегодня в Пустошкинском районе, сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Всего на трассу вышло 48 экипажей, из которых два псковские, но по неизвестной пока причине один экипаж с дистанции сошел.

Отметим, что девятый этап Кубка России, 1-й этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» - ралли «Голубые озёра-2022» проходит 1 мая. Экипажи преодолеют 184,21 км, из которых 80,18 км – скоростные участки с гравийным покрытием.

Финиш первого экипажа планируется в 17:30. Вечером этого же дня пройдёт церемония награждения победителей.

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