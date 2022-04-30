Еще 55 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки

За прошедший день, 29 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 55 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

17 человек заразились коронавирусом в Пскове (всего 34 тыс. 578), восемь – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 966), семь – в Себежском районе (всего 2 тыс. 748). По пять местных жителей добавились в общую ковидстатистику в Островском (всего 5 тыс. 235) и Дедовичском (всего 2 тыс. 828) районах, четыре – в Псковском районе (всего 8 тыс. 767).

В Великих Луках (16 тыс. 793) коронавирус зарегистрировали у трех местных жителей, в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 435) – у двух. По одному подтвержденному случаю выявили в Новосокольническом (всего 3 тыс. 130), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 836), Пыталовском (всего 1 тыс. 458) и Пустошкинском (всего 1 тыс. 347) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 109 тыс. 559 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 107 тыс. 153, из них 87 – за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 1 тыс. 822 человека, в том числе два – за прошедший день.