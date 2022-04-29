График работы медицинских организаций Псковской области изменится на майских праздниках

График работы медицинских учреждений Псковской области изменится на майских праздниках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Медучреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, 30 апреля, 3 и 7 мая, будут работать по графику субботу. Получить плановую медицинскую помощь можно будет по предварительной записи в часы работы учреждения. С 9 до 15 часов дежурным врачом будет оказывать медицинская помощь, прием вызов на дом будет осуществляться до 14 часов. Кабинеты вакцинации будут работать по графику организации.

1 и 9 мая будут нерабочими праздничными днями. Прием вызов на дом будет осуществляться до 13 часов, стационарные отделения (кабинеты) работать не будут, а дежурный врач будет оказывать медицинскую помощь с 9 до 14 часов.

2, 8 и 10 мая медицинские организации будут работать по графику выходного дня: прием вызовов на дом будет осуществляться до 13 часов; медицинская помощь будет оказываться дежурным врачом в неотложной форме с 9 до 14 часов, работа стационарных пунктов вакцинации будет осуществляться с 9 до 13 часов.

С 4 по 6 мая медицинские учреждения Псковской области будут работать в штатном режиме. Попасть на прием можно по предварительной записи. Прием вызовов будет осуществляться согласно графику работы организации.

Медицинские организации, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь детскому населению, 30 апреля, а также 3 и 7 мая будут работать по субботнему графику. Попасть на прием к дежурному врачу можно будет с 9 до 15 часов, прием вызов на дом – до 14 часов. Плановая медпомощь будет оказывать по предварительной записи согласно времени работы учреждения.

1 и 9 мая – нерабочий праздничный день. Дежурный врач будет оказывать медицинскую помощь в неотложной форме с 9 до 14 часов, прием вызова на дом – до 13 часов. 2, 8 и 10 мая медучреждения будут работать по графику выходного дня. Попасть к дежурному врачу можно будет с 9 до 14 часов. С 4 по 6 мая работа будет вестись в штатном режиме – по предварительной записи.

Медучреждения, которые имеют в структуре женские консультации и которые оказывают помощь взрослому и детскому населению по профилю «стоматология», с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая будут работать по графику субботу. Попасть к дежурному врачу можно будет с 9 до 14 часов. С 4 по 6 мая медицинские организации будут работать в штатном режиме – по предварительной записи.

Пункты вакцинации, которые расположены вне медицинских учреждений, на майских праздниках будут работать согласно установленному внутреннему графику ежедневно.