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Общество / Здоровье

60 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

29 апреля 2022 года, 14:40

За минувшие сутки, 28 апреля, в Псковской области коронавирусом заразились еще 60 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавили еще 22 местных жителя (всего 34 тыс. 561), в Великих Луках – десять (16 тыс. 790), в Невельском районе (всего 4 тыс. 991) – пять. Четыре человека заразились коронавирусом в Опочецком районе (всего 3 тыс. 352), по три – в Куньинском (всего 974) и Усвятском (всего 715) районах.

В Псковском (всего 8 тыс. 763), Себежском (всего 2 тыс. 741) и Пушкиногорском (всего 1 тыс. 459) районах COVID-19 выявили у двух местных жителей. По одному подтвержденному случаю зафиксировали в Островском (всего 5 тыс. 230), Великолукском (всего 2 тыс. 635), Печорском (всего 2 тыс. 496), Гдовском (всего 1 тыс. 958), Бежаницком (всего 1 тыс. 433), Пустошкинском (всего 1 тыс. 346) и Локнянском (всего 1 тыс. 560) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 109 тыс. 504 человека, выздоровели – 107 тыс. 66. Умерли от COVID-19 1 тыс. 820 жителей региона, в том числе три – за прошедшие сутки.

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