27 заявок подали на соискание премии Псковской области в области культуры и искусства

27 заявок подали на соискание премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.



Заявителями выступают музыкальные школы, дома творчества, библиотеки, районные центры культуры, СМИ и различные творческие объединения. От своего имени они представляют конкурсы, скульптуры, книги, фестивали, фильмы и другие проекты творческой направленности.

Специальная комиссия, в составе которой авторитетные деятели в области культуры и искусства, сохранения объектов культурного наследия, журналистики, архитектуры, а также независимые эксперты, в настоящий момент рассматривает заявки.

Премии региональной администрации присуждаются за произведения, признанные наиболее талантливыми, оригинальными и новыми.