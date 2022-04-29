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Культура

27 заявок подали на соискание премии Псковской области в области культуры и искусства

29 апреля 2022 года, 11:42

27 заявок подали на соискание премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заявителями выступают музыкальные школы, дома творчества, библиотеки, районные центры культуры, СМИ и различные творческие объединения. От своего имени они представляют конкурсы, скульптуры, книги, фестивали, фильмы и другие проекты творческой направленности.

Специальная комиссия, в составе которой авторитетные деятели в области культуры и искусства, сохранения объектов культурного наследия, журналистики, архитектуры, а также независимые эксперты, в настоящий момент рассматривает заявки.

Премии региональной администрации присуждаются за произведения, признанные наиболее талантливыми, оригинальными и новыми.

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