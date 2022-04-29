Уточнён предмет охраны по керамидам из пещер Печорского монастыря

В отношении объекта культурного наследия «Керамиды Богомзданных пещер Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря» уточнён предмет охраны. Об этом «Псковской правде» сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Он пояснил, что керамиды давно являются объектом культурного наследия, теперь же проведённые исследования позволили определить, что конкретно подлежит охране — сколько керамид, из каких материалов они выполнены, где расположены.

Как сообщает в своих социальных сетях АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области», на данный момент выявлены и занесены в реестр 386 керамид. 238 из них выполнены из известняка, 102 — из керамики, 16 — из мрамора, 14 — из металла, 10 — из камня, четыре — из гранита, одна- из металла и дерева и одна = из металла, кирпича и известняка.

Одним из результатов предпроектных работ в Богомзданных пещерах Псково - Печерского монастыря стала фиксация состояния керамид и их местоположения на план-схемах.

Пещеры обители делятся на ближние и дальние и являются монастырским кладбищем. Протяжённость дальних пещер — около 200 метров. Они состоят из семи подземных галерей-улиц. В конце одной из них находится церковь Воскресения Христова.