Еще 58 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 27 апреля, в Псковской области коронавирусом заболели еще 58 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

20 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Пскове (всего 34 тыс. 539), семь – в Себежском районе (всего 2 тыс. 739), пять – в Великолукском районе (всего 2 тыс. 634), четыре – в Палкинском районе (всего 1 тыс. 70).

В Великих Луках (всего 16 тыс. 780) и в Гдовском районе (всего 1 тыс. 957) коронавирусом заболели по три местных жителя, в Невельском (всего 4 тыс. 986), Новосокольническом (всего 3 тыс. 129), Пыталовском (всего 1 тыс. 457) и Бежаницком (всего 1 тыс. 432) районах – по два.

По одному новому случаю добавились в общую ковидстатистику в Псковском (всего 8 тыс. 761), Островском (всего 5 тыс. 229), Порховском (всего 3 тыс. 885), Печорском (всего 2 тыс. 495), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 835), Плюсском (всего 1 тыс. 721), Локнянском (всего 1 тыс. 55) и Куньинском (всего 971) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 109 тыс. 444 человека, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 107 тыс. 66, в том числе 61 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 817 жителей региона, из них один – за прошедший день.