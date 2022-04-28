Бюджет Псковской области вырос почти на 3 млрд рублей

На 2 млрд 687 млн 254 тысяч рублей вырос бюджет Псковской области за счет поступления дополнительных средств из федерации. Новые параметры бюджета на 10-й сессии регионального парламента утвердили депутаты, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

За счет поступлений из федерального бюджета доходная часть бюджета Псковской области в текущем году превысила 50,5 млрд рублей, расходная составила 54 млрд 794 млн 155 тыс. рублей.

Как сообщили в Псковском областном Собрании, 1,5 млрд рублей в рамках дополнительного финансирования поступили в регион на проведение капитальных ремонтов областных образовательных учреждений. Порядка 747 млн рублей составил федеральный трансферт на финансирование дорожной деятельности.

Свыше 100 млн рублей из резервного фонда правительства России направлены на снижение напряженности на рынке труда Псковской области. 31 млн рублей выделили региону для организации дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения.

Еще 17,5 млн рублей направлены на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности Псковской области. 110 млн рублей дополнительно выделили на строительство социального городка в деревне Борисовичи в Пскове. 79,8 млн рублей поступили в регион на реализацию проекта «Духовные истоки» в Печорском районе.

Кроме того, за счет средств областного и федерального бюджетов, финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличили на 170,2 млн рублей. Поступившие дополнительные средства также направят на закупку лекарств, оплату труда медицинских работников, оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, которые застрахованы по обязательному медицинскому страхованию, и на погашение кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения.