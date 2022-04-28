График выплаты пенсий жителям Псковской области сдвинется из-за праздников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

В пресс-службе рассказали, что в регионе выплатной период начинается с пятого числа каждого месяца. Псковским пенсионерам, которые получающие пенсии и социальные выплаты через почту, выплатят средства начиная с 5 мая в соответствии с графиком доставки и режимом работы почтовых отделений.

Обычно финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района проходит ежемесячно 9 числа. Однако срок финансирования перенесли на 6 мая, потому что 9 мая – выходной день.

В кредитных учреждений остальных районов финансирование пройдет 11 мая.

20 мая обозначен второй этап финансирования кредитных учреждений для Пскова и районов Псковской области.

29 апреля перечислят ежемесячные выплаты за апрель беременным женщинам и одиноким родителям, а также меры социальной поддержки, принятые от органов социальной защиты населения.

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