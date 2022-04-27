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Общество / Здоровье

Почти 60 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки

27 апреля 2022 года, 19:40

За прошедшие сутки, 26 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 59 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове коронавирусом заболели 17 местных жителей (всего 34 тыс. 519), в Псковском (всего 8 тыс. 760) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 834) районах – по шесть, в Порховском районе – пять (всего 3 тыс. 884).

По четыре человека добавились в общую ковидстатистику в Островском (всего 5 тыс. 228) и Бежаницком (всего 1 тыс. 430) районах, три – в Печорском районе (всего 2 тыс. 494), по два – в Великих Луках (всего 16 тыс. 777), Невельском (всего 4 тыс. 984), Новосокольническом (всего 3 тыс. 127), Себежском (всего 2 тыс. 732) и Гдовском (всего 1 тыс. 954) районах.

В Дедовичском (всего 2 тыс. 823), Великолукском (всего 2 тыс. 629), Плюсском (всего 1 тыс. 720) и Локнянском (всего 1 тыс. 54) районах выявили по одному подтвержденному случаю заболевания коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 109 тыс. 386 человек, выздоровели – 106 тыс. 940, в том числе 95 – за прошедший день. Умерли от COVID-19 1 тыс. 816 жителей региона, из них один – за минувшие сутки.

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