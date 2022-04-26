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Экономика / Туризм

Три псковских туристических проекта стали победителями конкурса «Вовлечение сельского населения в развитие туризма»

26 апреля 2022 года, 17:45

В число победителей конкурса «Вовлечение сельского населения в развитие туризма» вошли три туристических проекта Псковской области. Об этом сообщается в протоколе конкурса.

Заседание комиссии по подведению итогов первого конкурса на получение финансовой поддержки в рамках Акселерационной программы «Вовлечение сельского населения в развитие туризма», на котором были объявлены проекты-победители, прошло 26 апреля.

Согласно результатам голосования экспертов в список победителей вошли псковские туристические проекты «Живая карта Печорской стороны» (145 баллов) и «Полистовье» (144 балла). Проект «Псковская Мозаика» с результатом в 125 баллов стал одним из победителей по результатам народного голосования.

Всего в конкурсе «Вовлечение сельского населения в развитие туризма» от Псковской области принимали участие три туристических проекта. 

Председатель регионального союза туриндустрии Светлана Баранова подчеркнула, что проект «Живая карта Печорской стороны» объединяет 30 туристических точек, которые расположены на территории Палкинского и Печорского районов.

Организатором конкурса выступает АНО «Агентство развития сельских инициатив».

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