Михаил Ведерников посоветовал туристам посещать не только Псков, но и другие районы

Посещать не только Псков, но и другие районы Псковской области посоветовал туристам губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена – 2021», которая проходила 26 апреля в креативном пространстве «Лофт». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время особое внимание необходимо уделять тому, чтобы туристы, которые приезжают отдыхать в Псковскую область, посещали не только Псков, но и Опочку, Себеж и другие муниципалитеты.

Губернатор подчеркнул, что у региона много исторических фактов, о которых не знают и сами псковичи. Так, недавно широкой общественности сообщили, что родиной Знамени Победы является Себежский район.

«30 апреля будем открывать там мемориал в эту честь. Сегодня это как никогда важно, причем памятник будет открыт благодаря жителям Себежского района. Люди сами собрали достаточно приличную сумму», – отметил Михаил Ведерников. Губернатор уточнил, что это станет одним из вкладов в развитие региональных туристических маршрутов.