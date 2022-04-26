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Происшествия / Преступление

В дачных кражах на территории Плюсского района подозревают жителя Ленинградской области

26 апреля 2022 года, 17:10

В краже двух икон из дачных домов на территории Плюсского района подозревают жителя Ленинградской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В дачных кражах на территории Плюсского района подозревают жителя Ленинградской области

Источник: pixabay.com

По имеющимся данным, с 2021 по 2022 годы из двух дачных домов, которые расположены в деревне Староверский Луг Плюсского района, при помощи отжима входной двери и срыва навесных замков неизвестный похитил две иконы. О произошедших кражах владельцы сообщили в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники отделения полиции по Плюсскому району и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, был установлен 53-летний безработный житель Ленинградской области, подозревающийся в совершении двух противоправных деяний.

Согласно версии следствия, мужчина также может быть фигурантом и других подобных эпизодов. В частности, житель Ленинградской области интересовался предметами антиквариата, которые в дальнейшем сбывал.

На данный момент местонахождение подозреваемого выясняется. В рамках возбужденных уголовных дел ведется установка историко-художественной ценности украденных икон, а также размера причиненного ущерба.

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