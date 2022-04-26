Более 60 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 25 апреля, в Псковской области зафиксировали еще 62 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове (всего 34 тыс. 502) и Великих Луках (всего 16 тыс. 775) в общую ковидстатистику добавились по десять подтвержденных случаев, в Опочецком районе – девять (всего 3 тыс. 348), в Себежском районе – шесть (всего 2 тыс. 730).

Пять местных жителей заболели коронавирусом в Псковском районе (всего 8 тыс. 754), четыре – в Невельском районе (всего 4 тыс. 982), по три – в Порховском (всего 3 тыс. 879), Великолукском (всего 2 тыс. 628) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 828) районах.

В Пыталовском (всего 1 тыс. 455) и Усвятском (всего 712) районах зафиксировали по два подтвержденных случая заражения, в Дедовичском (всего 2 тыс. 822), Печорском (всего 2 тыс. 491), Плюсском (всего 1 тыс. 719), Новоржевском (всего 1 тыс. 157) и Куньинском (всего 970) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 109 тыс. 327 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 106 тыс. 845 псковичей, из них 58 – за прошедший день. Скончались от COVID-19 1 тыс. 815 жителей региона, в том числе два – за минувшие сутки.