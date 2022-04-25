Украинец пытался провести через псковскую границу 22 тысячи незадекларированных долларов

22 тысячи незадекларированных долларов США пытался вывезти гражданин Украины через российско-латвийскую границу. Незаконный вывоз пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни. Об этом «Псковской правде» сообщили в ведомстве.

Как отметили в Псковской таможне, украинец, пытаясь выехать с территории Российской Федерации на легковом автомобиле через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки», не предъявил таможенному контролю и не задекларировал валютные средства.

Так, гражданин Украины сообщил, что перевозит в Германию денежные средства в сумме, которая не превышает 10 тыс. долларов США, и подтвердил, что в его транспортном средстве и в сопровождаемом багаже отсутствуют товары, которые подлежат обязательному декларированию в письменной форме.

Однако при проведении проверочных мероприятий сотрудники псковской таможни обнаружили незадекларированные валютные средства в размере 32 тыс. долларов США. Из них сумма незаконно перемещаемых средств составила 22 тыс. долларов США, которая более чем в два раза превысила разрешенное количество вывоза валюты без письменного декларирования.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 200.1 УК РФ по факту незаконного перемещения наличных денежных средств в размере 22 тыс. долларов США через таможенную границу, которое было совершено в крупном размере при помощи подачи недостоверной информации.

«Таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма при их единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США», – уточнили в Псковской таможне.