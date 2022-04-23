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Общество / Здоровье

55 случаев COVID-19 выявили в Псковской области 22 апреля

23 апреля 2022 года, 15:31

Коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, 22 апреля, заразились еще 55 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

13 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Себежском районе (всего 2 тыс. 720), девять – в Бежаницком районе (всего 1 тыс. 426), по семь – в Пскове (всего 34 тыс. 442), Островском (всего 5 тыс. 217) и Дедовичском (всего 2 тыс. 817) районах.

В Великих Луках коронавирусом заразились пять человек (всего 16 тыс. 763), в Порховском (всего 3 тыс. 868) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 825) районах – по два. По одному местному жителю добавились в общую ковидстатистику в Псковском (всего 8 тыс. 746), Великолукском (всего 2 тыс. 624) и Плюсском (всего 1 тыс. 718) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 109 тыс. 160 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 106 тыс. 645, в том числе 90 – за прошедший день. Статистика летальных исходов в регионе за минувшие сутки не изменилась. От COVID-19 за время пандемии скончались 1 тыс. 810 человек.

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