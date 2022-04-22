Депутат Псковской гордумы примет участие в праймериз «Единой России»

Депутат Псковской гордумы от партии «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева собирается участвовать в предварительном голосовании по определению кандидатов гордумы от «Единой России» на выборы в сентябре 2022 года. Об этом стало известно 22 апреля в эфире видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Намерение Юлии Пожидаевой позже подтвердил лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат областного Собрания Олег Брячак.

Более 70 кандидатов уже заявилось на участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов в депутаты Псковской и Великолукской городских дум.

Юлию Пожидаеву избрали в городскую Думу от партии «Справедливая Россия» в 2017 году по избирательному округу № 9.

Она родилась 1 октября 1971 года, окончила среднюю школу № 24 в Пскове. Юлия Пожидаева с 1992 по 1998 год обучалась в Санкт-Петербургском государственном техническом университете на факультете вычислительных машин, комплексов, систем и сетей по специальности «инженер-системотехник», а в 2003 года с отличием закончила Северо-Западную академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 1991 году работала инженером в отделе программирования ИВЦ агропромышленного комитета Псковской области. С 2003 по 2011 года являлась членом избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Юлия Пожидаева возглавляла рабочую группу по соблюдению законодательства о выборах в СМИ.

С 2002 по 2005 год была советником председателя комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов в старшей государственной должности.

В 2005 году стала старшим менеджером отдела закупок розничной сети «Пчёлка», с 2006 года являлась коммерческим директором ЗАО «Псковпищепром», ООО «Империал». С июня 2013 года занимает должность директора по розничной торговле ООО «Империал».

Юлию Пожидаеву неоднократно награждали почётными грамотами за вклад в развитие потребительского рынка Псковской области. Она долгие годы сотрудничает с Псковским областным отделением Российского детского фонда и домом ветеранов.