Новый видеогастроскоп поступил в Псковскую городскую детскую поликлинику в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению.

Данное оборудование позволяет проводить диагностические исследования слизистой оболочки 12-перстной кишки, желудка и пищевода. Новый видеогастроскоп в отличии от своих предшественников, как рассказали в комитете, позволяет проводить более тщательное и детальное исследование, от чего возрастает точность постановки диагноза.

Помимо этого, в профильном комитете рассказали, что в здании поликлиники на Петровской будет ремонт – отремонтируют крыльцо, пандус, а также некоторые кабинеты.

В 2021 году по программе модернизации поликлинику обеспечили тремя переносными электрокардиографами, системой эндоскопической визуализации, системой амбулаторной электрокардиографической, двумя рабочими местами врача-офтальмолога и системой для лор-осмотра.