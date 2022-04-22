В Великих Луках задержали подозреваемую в убийстве женщину

Женщину, подозреваемую в убийстве знакомой, задержали в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

21 апреля 2022 года по месту жительства в Великих Луках обнаружили тело 49-летней местной жительницы с проникающим ножевым ранением грудной клетки. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователи считают, что к убийству причастна 43-летняя знакомая потерпевшей, которая пришла к ней в гости вечером 21 апреля 2022 года вместе с сожителем. В ходе разговора присутствующие затронули тему отношений потерпевшей с сожителем подозреваемой. Задержанная схватила нож и ударила женщину в грудь. В результате та скончалась на месте от полученных ранений.

Подозреваемая задержана в процессуальном порядке. Ведутся следственные действия, обстоятельств совершенного преступления выясняются.