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Экономика

Представительница «Магнита» объяснила почему подорожал сахар в псковских магазинах

22 апреля 2022 года, 14:57

Причины подорожания сахара в псковских магазинах назвала представительница Северо-Западного отделения торговой сети «Магнит» Полина Бородина на заседании оперативного штаба по экономике 22 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

По ее словам, сахар является тендерной позицией, которая «торгуется на торгах», и цену ему определяют поставщики. Спикер также отметила, что в настоящий момент в магазинах Псковской области цена на сахар составляет 78 рублей за килограмм, в то время как в других регионах только в оптовых закупках он уже был по 85 и 90 рублей.

Полина Бородина заявила, что в Псковской области сахар еще не дорогой. Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что 78 рублей за килограмм – это высокая цена для жителей региона с их невысокими зарплатами.

Полина Бородина доложила, что поставщики, заметив спрос на сахар, повысили цены, однако была проблема с фасовочными мощностями, в результате «Магниту» даже пришлось подключать собственные. По её словам, в данный момент ситуация стабилизировалась.

«Мы работаем, чтобы поставщики возвращались к промоакциям», – заявила спикер. Она также выразила надежду, что благодаря действиям федеральных сетей удастся снизить цену. Глава региона поручил председателю комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрею Михееву обратиться в федеральный ФАС, чтобы решить вопрос с поставщиками сахара.

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