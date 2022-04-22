Губернатор Псковской области поручил разобраться с первопричинами роста цен на сахар

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разобраться с первопричинами роста цен на сахар, сообщили на заседании оперативного штаба по экономике 22 апреля, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева, в регионе продолжается мониторинг цен на продукты. Так, за минувшие две недели рост цен на сахар составил 4%, но темпы роста замедлились в связи со снижением ажиотажного спроса.

В настоящий момент дефицита сахара нет, сейчас граждане жалуются на его высокую цену. По мнению главы региона, необходимо разбираться с первопричиной продолжающегося роста цен на сахар. Также Михаил Ведерников обратил внимание на то, что цены на часть продуктов стали снижаться.

«Можем обратиться в антимонопольную службу, которая проверяла и производителей, и дистрибьюторов сахара», – сказал Андрей Михеев. Он также добавил, что появились жалобы на рост цен в удалённой сельской местности, где местных жителей обслуживает чаще всего Облпотребсоюз.

«Мы запросили комментарий. И направили обращение в УФАС соответствующее», – сообщил он. Михаил Ведерников также поручил пригласить на следующий оперативный штаб представителя Облпотребсоюза.