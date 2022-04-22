Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Размер аванса по госконтрактам в Псковской области увеличен до 90%

22 апреля 2022 года, 13:43

В Псковской области на этот год размер аванса по государственным контрактам увеличен до 90%. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Псковской области 22 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона пояснил, что увеличение аванса позволит подрядчикам значительно оперативнее работать и меньше зависеть от колебаний курса и цен, что станет дополнительной мерой поддержки для всех участников сектора государственных закупок.

Кроме того, губернатор напомнил, что на предыдущих заседаниях оперативного штаба обсуждалась необходимость привлекать к обсуждению руководителей региональных предприятий. «Уверен, что наиболее действенные меры можно проработать только в тесном взаимодействии с участниками рынка, которые, как никто другой, знают все подводные камни и понимают, как ситуация будет развиваться в перспективе», - сказал Михаил Ведерников.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До +17 градусов ожидается в Псковской области 23 апреля
Волейболист из Пскова: Наш волейбол отличается своим силовым подходом
Пасхальная ярмарка продлится в Пскове до 24 апреля
В Великих Луках задержали подозреваемую в убийстве женщину
Представительница «Магнита» объяснила почему подорожал сахар в псковских магазинах
Губернатор Псковской области поручил разобраться с первопричинами роста цен на сахар
Михаил Ведерников: Наша экономика достойно выдержала наиболее жёсткие удары санкций
26 апреля на сессии Псковской городской Думы рассмотрят досрочное прекращение полномочий главы Пскова
Еще 56 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Внеклассное занятие

Экономика / Туризм
20 апреля 21:00

Внеклассное занятие

Школьные экскурсии продолжают оставаться одним из самых востребованных турпродуктов в Псковской области
Новый поворот

Экономика / Работа
19 апреля 10:12

Новый поворот

Псковичи могут получить профессию за счет государства
«Грызть кактус»

Экономика
14 апреля 16:21

«Грызть кактус»

Что делать псковским аграриям в новых экономических условиях?