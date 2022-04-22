Размер аванса по госконтрактам в Псковской области увеличен до 90%

В Псковской области на этот год размер аванса по государственным контрактам увеличен до 90%. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Псковской области 22 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона пояснил, что увеличение аванса позволит подрядчикам значительно оперативнее работать и меньше зависеть от колебаний курса и цен, что станет дополнительной мерой поддержки для всех участников сектора государственных закупок.

Кроме того, губернатор напомнил, что на предыдущих заседаниях оперативного штаба обсуждалась необходимость привлекать к обсуждению руководителей региональных предприятий. «Уверен, что наиболее действенные меры можно проработать только в тесном взаимодействии с участниками рынка, которые, как никто другой, знают все подводные камни и понимают, как ситуация будет развиваться в перспективе», - сказал Михаил Ведерников.