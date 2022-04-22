Михаил Ведерников: Наша экономика достойно выдержала наиболее жёсткие удары санкций

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по экономике 22 апреля заявил, что экономика достойно выдержала первые и наиболее жесткие удары санкций, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам главы региона, в настоящее время уже имеются первичные оценки итогов первого квартала 2022 года. «Статистика даёт не радужную, но вполне рабочую картину», – отметил Михаил Ведерников.

Так, губернатор подчеркнул, что для экономики Псковской области не прошли бесследно валютные колебания, перестройка логистических цепочек и общая турбулентность новостной повестки. Михаил Ведерников уточнил, что падение показателей зафиксировали и в сфере сельского хозяйства, и в сфере промышленного производства.

«О возможности такого развития событий мы неоднократно говорили в рамках нашего оперштаба. Вместе с тем нам удалось сделать всё необходимое, чтобы не сбылись наиболее пессимистичные прогнозы», – отметил губернатор

Михаил Ведерников также сообщил, что региональная экономика за прошедшее время динамично адаптировалась к новым реалиям. Часть показателей, по его словам, планируют восстановить в течение текущего года. «Наша общая задача – всеми силами способствовать такой адаптации», – заявил губернатор.